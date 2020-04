Do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 23:57



A maioria das adolescentes brasileiras está dentro do grupo de risco de infectados com a Covid-19 ou vivem com alguém que faz parte desse grupo.

O dado foi obtido pela área de inteligência e pesquisa de mercado da Editora Abril, em parceria com a empresa MindMiners (especialista em pesquisa digital).

Cerca de 71% das 581 entrevistadas se enquadram no cenário citado, sendo que a maior preocupação (89%) é o não atendimento de pacientes.