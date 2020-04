Segundo disco da carreira coloca cantora Dua Lipa no auge do pop atual

Luís Felipe Soares



11/04/2020 | 23:57



Dua Lipa foi contra as estratégias do mercado do entretenimento na atualidade. Nada de esperar a pandemia da Covid-19 ser controlada para tentar movimentar o mundo pop. A cantora britânica aproveitou justamente o isolamento social para fazer com que os fãs e pessoas que não a conhecem possam relaxar no tempo livre – e também em meio aos estudos e ao trabalho em casa – ao som de suas novas canções.

Ela está em alta com o lançamento de Future Nostalgia, o segundo disco completo da carreira. Na medida em que a popstar adiou os shows internacionais que havia marcado por causa da proliferação do novo coronavírus pelo mundo, ela se tornou parte do centro das atenções ao antecipar a apresentação do aguardo disco, que já tinha algumas faixas reveladas entre o fim de 2019 e o primeiro trimestre deste ano.

A cantora ganhou fama em 2017, com o single New Rules. Hoje, aos 24 anos, Dua Lipa mostra evolução musical ao flertar com estilos como disco, techno e new wave. Esteve revelando o mais recente projeto aos poucos, com Don’t Start Now (muito em alta no Brasil nos últimos meses por incentivar a cantora e atriz Manu Gavassi, atualmente no elenco do Big Brother Brasil, a realizar uma coreografia especial sempre que a faixa é tocada no programa) e Physical puxando a popularidade do novo disco.

Junto com o lançamento, a britânica aposta na canção Break My Heart como atual single de trabalho. Todas as músicas apresentadas até agora contam com videoclipes postados na página oficial de Dua Lipa no YouTube, que também conta com outras para serem ouvidas e ter suas letras lidas nas imagens.

Future Nostalgia está disponível em todas as plataformas de streaming.