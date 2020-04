Tour virtual em Orlando leva a 85 atrações na cidade

Paulo Basso Jr.

10/04/2020 | 14:18



O site do Visit Orlando, órgão de turismo da cidade da Flórida, conta com diversos tours virtuais para quem deseja explorar a região sem sair de casa. A ferramenta é gratuita e pode ser acessada aqui.

Ao todo, há 85 atrações disponíveis online, que vão de parques como Disney World, SeaWorld, Universal e Legoland até os pontis mais turísticos de Orlando, como a região central e a International Drive. Até mesmo restaurantes e hotéis podem ser “visitados”.

Tour virtual em Orlando

Ao fazer o tour virtual em Orlando, você irá se deparar com um mapa fotográfico que aponta as principais atrações da cidade. Dá para navegar por ele ou usar os atalhos que aparecem na parte inferior da tela.

Divulgação Diagon Alley, na área de Harry Potter, na Universal Studios

Na Disney World, por exemplo, dá para visitar todos os parques temáticos. A experiência é especial, pois você tem a sensação de estar sozinho no Magic Kingdom, no Epcot, no Hollywood Studios e no Animal Kingdom.

O mesmo ocorre na Universal Orlando. Um dos auges do tour virtual pelo complexo é a experiência em 360 graus no The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley.

Passeios em montanhas-russas

No SeaWorld, por sua vez, o esquema é encarar a Mako, a maior, mais rápida e mais longa montanha-russa de Orlando. Quem tiver coragem pode acessar a atração diretamente aqui.

Divulgação Montanha-russa Mako, no SeaWorld

Há também atividades para crianças no tour virtual em Orlando. Uma das principais é a The Dragon , uma montanha-russa de aço com ambientes internos e externos situada na Legoland Florida.

Fora dos parques

Além dos muros dos parques temáticos, o tour virtual em Orlando leva a pontos como a International Drive. Ali e nos “arredores”, dá para visitar a roda-gigante mais icônica da cidade, praticar paraquedismo indoor no iFLY Orlando, e até brincar em uma corrida virtual de kart no circuito interno do Andretti Indoor Karting & Games.

Divulgação Andretti Indoor Karting & Games

Aproveite também para visitar a região central de Orlando, a Downtown, onde fica o Amway Center, casa do time de basquete da NBA Orlando Magic, e Winter Park, uma cidadezinha charmosa que faz muito sucesso entre os turistas. Se a fome apertar, antes de sair do site e preparar a próxima refeição, inspire-se nos endereços do Restaurant Row, uma avenida com ótima oferta gastronômica na cidade.