Rose Miriam di Matteo se emociona ao fazer homenagem em aniversário de Gugu Liberato: - Meu grande companheiro

10/04/2020 | 14:11



Gugu Liberato completaria 61 anos de idade nesta sexta-feira, dia 10.

A viúva do pai de João, Marina e Sofia, Rose Miriam di Matteo, compartilhou um vídeo em seu Instagram para relembrar a data. Nele, Rose se emocionou e disse:

- Hoje, uma pessoa muito especial estaria completando 61 anos de idade: Gugu. O nosso querido Gugu Liberato. Para mim, um grande companheiro, pai dos meus filhos. Nós, hoje, estaríamos reunidos aqui. Aqui, na nossa casa.

Ela ainda deu detalhes sobre como, se a morte de seu companheiro não tivesse ocorrido, seu aniversário seria celebrado:

- Nós estaríamos sabe onde? Em um restaurante japonês que ele adorava ir com as crianças. Nós iríamos os cinco hoje, com certeza! Comer comida japonesa e comemorar os 61 anos [de idade] dele.

Rose concluiu com uma mensagem ao amado:

- Anjo, a gente vai se encontrar e vamos ficar juntos de novo. Todos nós.

O suposto namorado de Gugu, Thiago Salvático, também publicou uma declaração. Em uma foto em que aparece ao lado do artista, em Paris, escreveu:

A morte não separa as pessoas que amamos, pois elas continuam vivas dentro dos nossos corações. 10 de abril é dia de lembrar com alegria tudo o que você fez e representou, a pessoa gentil e carinhosa que só transmitia amor e contagiava a todos com o seu enorme carisma.

Além disso, algumas famosas e amigas do apresentador prestaram suas homenagens. Sonia Abrão, por exemplo, relembrou uma festa na qual os dois se divertiram muito e escreveu:

Era uma noite de festa, a gente conversou e riu muito! Hoje, não tem comemoração, só um vazio no peito!