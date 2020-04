Baep prende quatro nesta quinta-feira

Do Dgabc.com.br



10/04/2020 | 13:34



PMs (Policiais Militares) do 6° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) do Grande ABC prenderam, nesta quinta-feira (9), dois traficantes, sendo um no Limpão, em São Bernardo, e outro no Zaíra, em Mauá. Com ambos a polícia apreendeu dinheiro e drogas.

O Baep prendeu ainda dois ladrões na Sacadura Cabral, em Santo André, após roubo notificado à equipe. Um dos criminosos confessou o crime e, posteriormente, ambos foram reconhecidos pela vítima. Com os meliantes a polícia apreendeu um revólver calibre 32 e quatro munições.

Foto: Divulgação/Baep