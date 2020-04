Bolsonaro diz visitará hospital de campanha em Águas Lindas no sábado

10/04/2020 | 12:40



O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou nesta sexta-feira, 10, que deve visitar no sábado, 11, o hospital de campanha montado em Águas Lindas (GO), região conhecida como entorno do Distrito Federal. Na agenda oficial do presidente não há previsão de compromissos para a tarde desta sexta.

Na quinta-feira, 9, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) publicou que Bolsonaro e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), ensaiam uma reaproximação, e devem visitar juntos esse hospital.

Segundo fonte do governo, o compromisso deve contar com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Bolsonaro retornou no fim da manhã desta sexta ao Palácio da Alvorada, após visitar o seu filho caçula, Jair Renan, na região Sudoeste de Brasília. Enquanto esteve no apartamento do filho, manifestantes no entorno aplaudiam e vaiavam.

Mais cedo, ele esteve no Hospital das Forças Armadas (HFA).

Ao sair, ele foi até uma drogaria, onde parou provocando aglomeração de simpatizantes e profissionais da imprensa que o acompanhavam.

O presidente não revelou o motivo da visita ao hospital e nem o que foi comprado na drogaria.

Especificamente questionado sobre o motivo da visita ao hospital, ele desconversou por duas vezes. "Fui tomar um sorvete", afirmou da primeira vez. "Fazer exame de gravidez", acrescentou na segunda oportunidade.