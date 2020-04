'Não tem nada enrolado', diz líder do governo sobre liberação de emendas

10/04/2020 | 12:32



Em nota, o Ministério da Saúde informou que, para o ano de 2020, estão previstos R$ 8,4 bilhões em recursos de emendas parlamentares (incluindo as de relator). A pasta afirmou que os recursos são liberados mediante apresentação de propostas pelos municípios.

Até o momento, foram aprovados R$ 4,6 bilhões para custeio de unidades de saúde, aquisição de equipamentos e obras de investimentos em serviços de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, outros R$ 2 bilhões estão previstos para serem liberados na próxima semana.

Reportagem da edição desta sexta-feira, 10, do jornal O Estado de S. Paulo mostrou que o governo do presidente Jair Bolsonaro ainda não conseguiu cumprir a promessa de liberar emendas parlamentares para o combate à pandemia do novo coronavírus. Dos R$ 8 bilhões anunciados pelo presidente há 20 dias, apenas R$ 1,47 bilhão (18%) tem alguma destinação prevista e só R$ 119 milhões (1,5%) saíram efetivamente dos cofres públicos até agora.

O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), observou que outras transferências atendem os municípios, não necessariamente ligadas a emendas parlamentares. "Não tem nada enrolado. O governo já liberou dinheiro para os municípios." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.