10/04/2020 | 09:02



Um bebê de 23 dias morreu nas Filipinas com a covid-19, em Lipa, uma cidade a cerca de 70 quilômetros ao sul de Manila, informou o prefeito Eric Africa, no Facebook.

O recém-nascido, um dos casos mais jovens de bebê morto por coronavírus do mundo, morreu em 5 de abril, mas o resultado positivo do teste para covid-19 não era conhecido até a quinta-feira, 9.

Outro bebê de apenas quatro dias diagnosticado com covid-19 morreu na quarta-feira, 8, no Brasil de insuficiência respiratória após nascer prematuro; e um de cinco meses morreu no dia seguinte na Bolívia, também com coronavírus, depois de passar uma semana em terapia intensiva.