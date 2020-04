Momento atual inspira humorístico do Multishow

10/04/2020 | 07:06



O Multishow estreia na TV neste sábado, 11, o Vai Passar!, programa de humor que é feito de forma totalmente remota. A atração é uma parceria do canal com a produtora Floresta - atores, diretores e roteiristas, que se reuniram de forma voluntária para levar ao público mais diversão nesta quarentena. O Vai Passar! chega para descontrair o ambiente em tempos de isolamento social. Os participantes preparam cenas divertidas que mostram, em 15 minutos, situações que muitos estão vivendo neste momento.

Moradores de um condomínio se comunicam à distância, de forma virtual.

Monique Alfradique vive uma terapeuta que não tem trava na língua e é muito sincera. No intervalo do trabalho, desabafa com seu amigo Fafá (Lindsay Paulino) sobre essa nova realidade cotidiana. Rodrigo SantAnna surge na pele de uma mulher entediada. Leandro Hassum interpreta um morador que sente falta da área de lazer do prédio. E tem ainda Patricya Travassos, que será aquela mulher com hábitos de limpeza e higiene pessoal.

O primeiro episódio termina com um karaokê coletivo ao som de Evidências, que contará com a participação especial de Chitãozinho & Xororó. Os oito episódios irão ao ar nos sábados após o BBB.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.