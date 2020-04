Aceno à economia

Do Diário do Grande ABC



09/04/2020 | 23:59



Prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) revelou ontem ao Diário que pretende submeter aos vereadores, nos próximos dias, projeto de lei adiando a cobrança de ISS (Imposto Sobre Serviços) nos meses de maio e junho – relativos, respectivamente, a abril e maio. Seria maneira de amenizar os impactos econômicos da pandemia de Covid-19 nos empreendimentos municipais e também na sociedade, já que teria acesso ao benefício apenas quem mantivesse as vagas de emprego. Trata-se de iniciativa a ser celebrada. O momento exige maior participação do poder público na força-tarefa para minimizar os estragos da crise provocada mundialmente pelo novo coronavírus.

Estudos de impacto realizados por universidades e, especialmente, os primeiros dados estatísticos da atividade econômica em tempos de pandemia demonstram que o mercado vai precisar de todo auxílio possível para não entrar em colapso. Afinal, como não sucumbir ao prejuízo de quase R$ 2 bilhões estimados pelo comércio em caso de quarentena de 60 dias, segundo análise da USCS (Universidade Municipal de São Caetano)? Ou à desidratação de 80% no comércio de veículos registrada na quinzena passada pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores)? Que municípios, a exemplo do que faz São Caetano, Estado e governo federal não fujam à responsabilidade.

É evidente que a preservação de vidas deve ser tratada com absoluta prioridade pelos governos. Compreensíveis, portanto, as medidas amargas tomadas nas últimas semanas pelos governos, de todas as esferas de poder, para tentar derrubar as taxas de proliferação do micro-organismo. Por outro lado, nenhum gestor preocupado com o legado destes tempos há de ignorar os efeitos deletérios causados por omissões administrativas na seara econômica. Que a proposta de suspensão temporária do ISS tenha sido apresentada por um prefeito que é também médico de formação demonstra que é possível privilegiar pessoas sem se descuidar das finanças. Equilíbrio, nestes tempos, é essencial.