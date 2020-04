Fé e tradições da Sexta-Feira Santa

Do Diário do Grande ABC



As celebrações da Semana Santa são universais e, na liturgia da Igreja Católica, constituem tempo forte de manifestações de profunda fé. Esse tempo também é riquíssimo em tradições populares, com particularidades regionais por todo o Brasil. Da minha infância no sítio Pé da Serra, município de Capitólio, em Minas Gerais, trago diversas lembranças marcantes desse tempo litúrgico. Como a maioria das pessoas que moravam na zona rural por volta do ano de 1960, minha mãe e meu pai viviam e transmitiam para os filhos religiosidade mais voltada para as tradições, por conta da dificuldade de locomoção para as celebrações na cidade.

Lembro-me que a Sexta-Feira da Paixão era o ponto alto da Semana Santa. Dia de jejum, silêncio, oração e muito respeito, sem espaço até para as mais inocentes brincadeiras de criança. Ninguém podia trabalhar e, por isso, desde as primeiras horas, notava-se que era dia diferente. Os bezerros não estavam apartados das vacas e podiam mamar todo o leite; não tomávamos o café da manhã, o almoço era mais leve, sem carne, e todos deviam comer com moderação. Era dia de jejum e somente as crianças abaixo de 7 anos estavam liberadas.

Para garantir o silêncio e recolhimento, meu pai tirava as pilhas do rádio – único meio de comunicação que tínhamos –, e as cordas do violão e do cavaquinho. Se alguém fosse surpreendido cantarolando, sorrindo ou falando alto, bastava um olhar, do pai ou da mãe, para se recompor. Lembro-me de que certo dia desses, estava brincando no quintal com carrinho e minha mãe me repreendeu, dizendo que ‘ferir a terra era ferir o próprio Cristo’. Ela explicou que nem varria o chão porque na Sexta-Feira Santa a terra abrigava o corpo de Jesus, que morreu crucificado. Fiquei constrangido, mas logo ela me disse com afago materno: ‘Você é inocente, meu filho!’

Com o passar do tempo, em minha família, essas tradições foram dando lugar à conscientização e a uma religiosidade mais esclarecida pela catequese. Passamos a compreender as riquezas do tempo pascal e a valorizar a celebração da ressurreição de Jesus, com fé, esperança e amor.

Aí os bezerros já não tinham mais todo o leite, porque a metade era retirada para doar aos pobres da cidade, que faziam caminhada de seis quilômetros para garantir o alimento no sítio do meu pai. As músicas religiosas ganharam espaço e brincadeiras moderadas passaram a ser permitidas, sem perder o clima de recolhimento e oração. Aos poucos, fomos nos adaptando ao que a Igreja prega: que essas práticas tradicionais nos conduzam à verdadeira liturgia, centrada no tríduo pascal, que faz memória da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.

José Expedito da Silva é jornalista e apresentador do Jornal Café da Manhã, pela Rádio Canção Nova.

PALAVRA DO LEITOR

Cadê a ajuda?

Cadê o auxílio de Mauá? Li algumas reportagens a respeito do auxílio que as prefeituras de Santo André, São Bernardo e até Cotia estão oferecendo às famílias de crianças matriculadas nas escolas da rede municipal. E Mauá, não vai fazer nada por suas crianças?

Glícia Marcelino

Mauá

Responsabilidade

A medicina é aprendida, com muita dedicação, em boas escolas médicas, durante mais de nove anos, jamais em pesquisas no Google, em meia hora.

Renzo Sansoni

Capital

13º à FUABC

Caro prefeito de Santo André, solicito liberação do 13º salário também aos funcionários da Fundação do ABC, pois nosso empenho em todas as áreas, principalmente na saúde, é visivelmente notável, assim como nossas necessidades, que a cada dia vêm forçando-nos a recorrer a todos os meios para sobrevivência. Certo de que irá buscar alternativa lógica para nos ajudar, agradeço, e cumprimento-o pelo trabalho em todos os âmbitos que Santo André necessita.

Edson Campelo

Santo André

Diarinho

Sou daqueles caras que leem tudo que cai nas mãos. Leio até os afagos petistas deste Diário. No entanto, me senti no direito de não ficar calado diante da agressão cometida no Diarinho contra nossas crianças. Na sua última página, cujo título, pomposo, até pretensioso é Notícias da Semana. Supõe-se que serão assuntos próprios para a idade dos leitores a que o folheto se destina. No entanto, a reportagem final, voltada à cultura, trata do Big Brother Brasil! O que o Diário pretende com isso? No conceito do Diário isso é cultura? Desde quando? E ainda fala de número absurdo de votos que não há como conferir. É para nossas crianças?

Santo André

Democrático

A pergunta que se faz hoje em cada residência no Brasil é: será que o mundo inteiro está errado em relação à pandemia do coronavírus que vem assolando o planeta, e só nosso presidente Jair Bolsonaro, seus filhos aloprados e conselheiros estão certos tratando o problema como se fosse simples ‘gripezinha’? Como todos sabemos, em guerra a primeira vítima é a verdade! Nem nas piores previsões poderíamos imaginar essa situação de pânico em todo mundo. Justamente no momento em que se previa Brasil se reerguendo de todas as mazelas sofridas nos últimos governos desastrosos e corruptos. Já estávamos em sofrimento havia algum tempo, indisfarçável pelo desemprego de mais de 13 milhões de brasileiros. Porém, no meio de guerra contra vírus mortal, que não escolhe suas vítimas, temos no comando do País presidente delirante e onipotente, que mais atrapalha do que ajuda a população contra o nefasto, mas democrático inimigo coronavírus!

Turíbio Liberatto

São Caetano

Sou contra!

É inacreditável o que acontece em São Caetano! O senhor prefeito e 14 vereadores da linha governista vão doar 50% do salário deles para ajudar no combate ao coronavírus (Política, dia 7). É causa maravilhosa, mas sou contra. O chefe do Executivo ganha R$ 20 mil e ficará com R$ 10 mil. Os vereadores na cidade, de primeiro mundo, ganham, pasmem, R$ 7.000 líquidos, e ficarão com metade disso. Achei ótima a resolução dos parlamentares de oposição, que não vão reduzir seus vencimentos nem doar para o combate à Covid-19. Se fosse vereador em São Caetano, também não doaria 50% do meu salário à causa!

Fernando Zucatelli

São Caetano

Orlando Morando

Quando o prefeito Orlando Morando recebeu alta, após internação pela Covid-19, fez questão de agradecer à equipe de saúde que o atendeu. Em hospital fora do município onde é gestor. Pena que demitiu, durante sua gestão, tantas pessoas na área da saúde. Fui uma dessas, dispensada dia 1º de dezembro de 2017, após trabalhar nove anos e meio pela FUABC, em diversas UBSs em São Bernardo. A surpresa da demissão foi avassaladora na minha vida. Fui dormir empregada e, na manhã seguinte, estava desempregada. O motivo, segundo quem me dispensou, foi devido ‘às novas políticas do município’. Não arrumei outra colocação e até hoje, inclusive, não recebi dissídios correspondentes a 2016 e 2017, estando o caso sendo acompanhado pelo Sindsaúde do ABC. Então, envio votos de pronto restabelecimento, Orlando Morando, e que repense sobre o quanto prejudicou pessoas trabalhadoras e que precisavam do emprego. Quem sabe o senhor tenha tempo de enxergar que a vida é efêmera. E que a única justiça é a divina.

Maria do Carmo Ribeiro

São Bernardo