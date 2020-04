Estradas quase vazias na descida da serra no feriado

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/04/2020 | 07:00



O primeiro feriado prolongado desde que a quarentena foi implantada (e prorrogada) em São Paulo foi de pouco movimento nas estradas que cortam o Grande ABC rumo ao Litoral. Ontem, o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) registrou baixo fluxo de veículos descendo a serra – fato atestado pelas câmeras de monitoramento e pelos boletins publicados pela Ecovias, que sequer programou alguma operação especial. Muito pelo contrário. Nas redes sociais, site, telefone e placas luminosas orientavam motoristas para que “evitem viajar durante o feriado”, explicou a empresa, em nota.

A Ecovias, inclusive, disse que baseia as estimativas de movimento nas estradas tendo como referência feriados anteriores. Em 2019, a projeção feita pela concessionária para os feriados da Semana Santa (que coincidiram com o Dia de Tiradentes) era de que entre 180 mil e 290 mil veículos utilizassem as estradas rumo ao Litoral. Desta vez, porém, a projeção é oposta. “Considerando esta situação de pandemia e quarentena, a concessionária avalia que o movimento estará bem abaixo da expectativa. Não será necessária a montagem de operações especiais. No entanto, o acompanhamento do tráfego é feito em tempo real e, se for detectada qualquer necessidade de operação, a concessionária implantará imediatamente, conforme demanda”, ponderou.

A concessionária informou que seguirá com ações aos caminhoneiros no pátio de descanso do km 40 da Anchieta, com orientação da equipe médica, distribuição de kits lanche e higiênico e de TAGs de cobrança automática nas praças de pedágio – que estão funcionando com número reduzido de cabines.

MEDIDAS

A faixa de areia das praias da Baixada Santista está vazia. As nove cidades que compõem o Litoral Sul adotaram série de medidas para evitar aglomerações, entre elas, restringiram o acesso às praias. Em Santos e no Guarujá, os calçadões da orla foram interditados e contam com monitoramento. Aliás, especificamente para estes feriados da Semana Santa, o Condesb (Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista) solicitou ao governo do Estado “controle mais rigoroso do acesso de veículos à Baixada Santista, com operação especial nas rodovias”. Outro pedido foi “reforço de policiais militares nas barreiras montadas pelos municípios nas entradas das cidades”.

>Ontem, policiais e agentes trabalhavam em barreiras em Santos e na Praia Grande. Todas as cidades da Baixada estão com shoppings, academias, igrejas, bares, restaurantes, casas noturnas e demais comércios de rua de portas fechadas desde o dia 20.