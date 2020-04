Após renovar com Papa Faye, Ponte Preta assegura o elenco para Série B

09/04/2020 | 21:48



A permanência de Papa Faye até dezembro garante alívio parcial à Ponte Preta em relação a "renovação contratual". Com manutenção do meio-campista africano, o departamento de futebol soluciona o único vínculo em fase final - válido até 30 de abril - e assegura elenco completo para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, ainda sem data definida para começar, por causa da pandemia do coronavírus.

Quase todos os atletas possuem acordo com o time campineiro entre novembro e dezembro deste ano ou 2021.

O contrato mais curto, entre as 29 peças no plantel profissional, é o de Felipe Saraiva. Cria das categorias de base, o atacante está vinculado à Ponte Preta até 27 de junho, mas com boa chance de permanência no Moisés Lucarelli para o segundo semestre.

Quando o Campeonato Paulista foi interrompido, após dez rodadas disputadas, a Ponte Preta era a dona da pior campanha entre os 16 times participantes, com apenas sete pontos conquistados.

O time de Campinas somava duas vitórias, um empate e sete derrotas. O ataque havia feito 11 gols, mas a defesa tinha sido vazada 16 vezes. O último jogo a ser disputado, que poderá salvar a equipe do rebaixamento no Estadual, é contra o Novorizontino, no Moisés Lucarelli.