Diadema intensifica fiscalização sanitária de mercados

Da Redação



09/04/2020 | 20:44



Visando intensificar as ações de combate à pandemia de coronavírus, a Prefeitura de Diadema vai fiscalizar estabelecimentos comerciais na sexta-feira, sábado e domingo. A equipe de fiscalização, com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Vigilância Sanitária, vai exigir desses mercados que cumpram as regras sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus. Depois de orientados, se houver reincidência, os locais serão obrigados a fechar as portas.

Em reunião com o secretariado, ocorrida hoje (9), o prefeito Lauro Michels determinou que a blitz de fiscalização priorize orientar os gerentes desses comércios. “Para que não haja dúvida vamos entregar uma cartilha de esclarecimento. Nela, consta a lista do que pode ficar aberto e quais as obrigações sanitárias. Se a maior parte da cidade está colaborando e respeitando as determinações da OMS (Organização Mundial da Saúde), não podemos permitir que esse esforço seja prejudicado”, disse. “Além dos mercados, casas de carnes e outros, vamos exigir o mesmo das agências bancárias do município”, anunciou o prefeito.

Com a distribuição da cartilha “Diadema no enfrentamento ao Coronavírus. O que pode funcionar ou não”, a administração vai intensificar a orientação aos comerciantes e consumidores. Para ampliar a divulgação, a versão digital da publicação será disponibilizada no portal da prefeitura. Na publicação, constam os estabelecimentos que não podem funcionar; aqueles que podem, mas com restrições; e um capítulo mais extenso que esclarece quais poderão funcionar com atendimento presencial, como é o caso, por exemplo, de supermercados e bancos.

Na cartilha, o governo esclarece normas como reduzir e controlar o número de clientes no interior das lojas, reforçar a limpeza e higiene das instalações, inclusive dos sanitários. É necessário também disponibilizar álcool gel 70% para uso dos funcionários e consumidores, higienização de cestas e carrinhos e, principalmente, organizar filas e atendimento para garantir que as pessoas mantenham o distanciamento seguro entre elas. Por fim, a publicação explicita as penalidades que podem variar de uma advertência até a lacração do comércio, caso não sejam respeitadas e adotadas as medidas contra a pandemia da Covid-19.

Além dos GCMs, a blitz vai contar com a participação de secretários municipais e fiscais de diversas pastas como a de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Defesa Social, Segurança Alimentar e Nutricional, Assuntos Jurídicos (Procon), Transportes, Meio Ambiente, entre outras.