Scania prorroga férias coletivas até dia 27

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



09/04/2020 | 18:57



Por causa da pandemia de Covid-19, a fabricante de caminhões Scania, que possui fábrica em São Bernardo, alterou a data de retorno das férias coletivas concedidas de 23 de março a 13 de abril, para o próximo dia 27. "A decisão é baseada na combinação de fatores ligados à economia, ao recém revisado ambiente regulatório do Brasil, com extensão do isolamento em São Paulo, e a retomada da cadeia de suprimentos", informou em nota divulgada.



Do ponto de vista dos negócios, a empresa afirmou que nem o uso do banco de horas ou as férias serão suficientes para mitigar os impactos negativos, "por isso segue avaliando outras medidas em busca de alternativas em negociação com o Sindicato."



"?No momento, o foco da empresa é a preparação da planta para reiniciar suas atividades em um ambiente controlado e seguro, para isso lança mão de uma série de ações para adaptar seus processos a uma nova realidade, não apenas atendendo, mas superando as recomendações sanitárias determinadas pelas autoridades", informou a nota da empresa. A Scania ressaltou que as concessionárias e oficinas continuam em funcionamento. e o abastecimento de peças aos clientes segue regularmente.

Atualmente todas as fábricas automotivas da região estão com a produção paralisada, mas somente a GM (General Motors), em São Caetano, anunciou a suspensão temporária de contrato de trabalho com redução de 5% a 25% nos salários. As demais optam por folgas ou férias coletivas, sendo que além da Scania, a Mercedes-Benz também anunciou a prorrogação.