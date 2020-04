Dólar cai para R$ 5,09 com Fed e BC e fecha no menor nível desde 26 de março

09/04/2020 | 18:27



O dólar fechou no menor nível desde 26 de março, mesmo com a queda da moeda americana perdendo força nos negócios da tarde desta quinta-feira, 9, em meio à frustração com os resultados, ainda extraoficiais, da reunião da Opep+, grupo que reúne os maiores produtores de petróleo do mundo. Investidores consideraram insuficiente o corte proposto de 10 milhões de barris por dia, diante do tamanho da recessão que alguns países vão enfrentar. Profissionais de câmbio dizem ainda que a tradicional "cautela antes do feriado" ajudou a reduzir o ritmo de queda. Apesar da perda de fôlego, o dólar fechou em baixa pelo quarto dia consecutivo, acumulando retração de 4% na semana, terminando em R$ 5,0942.

Inicialmente, a queda aqui foi influenciada pela decisão extraordinária e inesperada do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), de disponibilizar mais US$ 2,3 trilhões para financiar famílias, empresas e governos locais. O anúncio enfraqueceu o dólar no mercado internacional e acabou ofuscando a divulgação de nova rodada de indicadores fracos da economia americana. "O Fed disparou novamente sua bazuca hoje, enfraquecendo o dólar", destaca o analista de mercados do Western Union, banco especializado em remessas internacionais, Joe Manimbo.

No mercado doméstico, Alexandre Almeida, da Tag investimentos, ressalta que um dos motivos que têm influenciado o movimento de valorização do real dos últimos dias é a perspectiva de que o Banco Central lance mão de outros instrumentos de política monetária em vez de mais cortes na taxa Selic. Para ele, inclusive, na próxima reunião a autoridade monetária não deve mexer no juro e anunciar, sim, uma série de medidas relacionadas a um programa de compras de ativos, recentemente autorizado em situações emergenciais. Hoje, em reunião com senadores, Campos Neto mostrou disposição em adotar este tipo de programa e ressaltou que outros países emergentes têm buscado a mesma estratégia.

Na mínima de hoje, o dólar foi a R$ 5,0499. Mas após começarem a sair notícias da reunião da Opep+, a queda foi perdendo fôlego, com a moeda passando para a casa dos R$ 5,06 e depois para R$ 5,08. No mercado futuro, o petróleo chegou a subir mais de 10% de manhã, mas no final da tarde, cedia mais de 7%. Segundo um gestor, o corte de 10 milhões proposto é insuficiente ante o tamanho da recessão que se avizinha. Segundo ele, um nível ideal de corte, que até chegou a ser comentado mais cedo no mercado, seria de 20 milhões de barris por dia.