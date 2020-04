Selecione seus vídeos para ver durante o isolamento social

Luís Felipe Soares

A internet tem presença mais do que garantida na vida das pessoas. A ferramenta também ganhou força na relação com os jovens. A mais recente pesquisa TIC Kids Online Brasil revelou que 24,3 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 9 e 17 anos são usuárias da web no País. Cerca de 74% desse grupo realizam pesquisa na plataforma para trabalhos escolares, com 66% ‘fuçando’ por aí por curiosidade própria.

Materiais audiovisuais se destacam entre os conteúdos, com o YouTube sendo maior expoente da rede. O site foi criado em 2005 e, atualmente, média de 400 horas de vídeo são enviadas para ele a cada minuto, com marca perto de 1 bilhão de horas de plays realizados diariamente.

Com parte das crianças em férias e outras dividindo o isolamento social contra o novo coronavírus com atividades da escola a distância, o Diarinho separou canais que podem atender a cinco diferentes gêneros: ciência, animais, cultura pop, desenhos e variedades. A ideia é abrir a cabeça e explorar o conteúdo.

CIÊNCIAS

– MANUAL DO MUNDO

13.4 milhões de inscritos

Um dos mais populares do YouTube brasileiro, o canal do casal Iberê Thenório e Mariana Fulfaro explica fatos e detalha experiências

– NOSTALGIA CIÊNCIA

12,9 milhões de inscritos

A página especial dentro do canal Nostalgia apresenta o youtuber Felipe Castanhari e explora temas de maneira simples e informativa

– CIÊNCIA TODO DIA

1,31 milhão de inscritos

O objetivo do físico Pedro Loos é manter o cérebro do público ativo em meio a assuntos complexos que podem ser tratados no cotidiano

ANIMAIS

– RICHARD RASMUSSEN

3,41 milhões de inscritos

Com passagem por programas de televisão, o conhecido biólogo e aventureiro compartilha conteúdos sobre conservação e a fauna e a flora

– ANIMAL TV

497 mil inscritos

A natureza selvagem é cenário para os vídeos postados pelo biólogo Guilherme Domenichelli para tratar de comportamentos e curiosidades

– PAPO DE BIÓLOGO

431 mil inscritos

O biólogo Vinícius Ferreira aposta na ideia de educação ambiental e criou canal para mostrar seu contato com animais e culturas diversas

CULTURA POP

– COISAS DE NERD

10,2 milhões de inscritos

O casal Leon Martins e Nilce Moretto se mostra interessado em assuntos ligados ao mundo geek em geral, incluindo tecnologia e games

– EI NERD

9,54 milhões de inscritos

Considerado um dos grandes criadores de conteúdo nerd do Brasil, Peter Jordan fala sobre quadrinhos, animês, jogos, séries e filmes

– OPERAÇÃO CINEMA

4,89 milhões de inscritos

O youtuber Gabriel Dearo aposta na irreverência e em uma pegada cômica para falar de curiosidades, discutir histórias e dar dicas

DESENHOS

– TURMA DA MÔNICA

14,2 milhões de inscritos

Vídeos com aventuras e confusões vividas pelos personagens das histórias em quadrinhos são apresentados em diferentes formatos

– BOB ESPONJA EM PORTUGUÊS

734 mil inscritos

Como o nome sugere, o canal mescla contos antigos, episódios recentes e recortes especiais dublados do desenho animado da Nickelodeon

– STEVEN UNIVERSO BRASIL

683 mil inscritos

O canal nacional do seriado do Cartoon Network reúne diversos trechos da atração, cujo último episódio irá ao na TV brasileira no fim do mês<





VARIEDADES

– DUDE PERFECT

50,2 milhões de inscritos

Cinco amigos adultos brincam de realizar ações malucas que mesclam esportes e comédia, como desafios com garrafas, bolas e nerfs

– WHINDERSSON NUNES

39,1 milhões de inscritos

O youtuber mais famoso do Brasil comenta sobre assuntos gerais, coisas que ocorrem em sua vida e aposta em algumas paródias

– GUINNESS WORLD RECORDS

6,1 milhões de inscritos

Os maiores e mais estranhos recordes do planeta alimentam o canal com imagens das façanhas e histórias curiosas