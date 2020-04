Deserto árabe é ampliado ao redor de gigante prédio espelhado

Do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 23:58



O deserto de Al-Ula, na Arábia Saudita, teve seu cenário um pouco modificado desde o fim do ano passado. Parte das montanhas de pedras e do chão de terra está refletida por milhares de espelhos da parte externa do Maraya Concert Hall, agora considerado o maior edifício espelhado do mundo, com seus 9.740 metros quadrados.

A ideia do prédio é que reflita e destaque a beleza natural do deserto, tanto de dia quanto de noite. Na estrutura do retângulo gigante, dois de seus lados estão tomados por painéis que refletem o exterior, considerado patrimônio mundial.

Trata-se de uma moderna sala de concertos com 500 lugares para o público, que também recebe festas, performances artísticas e eventos.