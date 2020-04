Alternativas para se divertir durante a quarentena

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 23:53



A medida de ficar em casa para combater a proliferação da Covid-19 ainda está em vigor. O fato de as pessoas não poderem, momentaneamente, aproveitar espaços abertos para evitar possíveis encontros entre indivíduos tem feito com que as crianças curtam o tempo livre de maneira não tão agitada.

Para incentivar uma movimentação maior, os personagens mais famosos das histórias em quadrinhos do Brasil dão ideias que podem conectar os mais novos com os mais velhos de maneira divertida. A Mauricio de Sousa Produções desenvolveu o projeto Movimento Brincadeira, montado em parceria com a Editora Senac e com apoio do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Nele, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão convidam os pequenos a entrarem em contato com brincadeiras consideradas clássicas, como pula-sela, esconde-esconde e estátua. Cada família precisa adaptar o evento para os espaços disponíveis em seus lares.

As ideias estão sendo passadas na página oficial da Turma da Mônica no Instagram (@turmadamonica). Postagens temáticas serão colocadas na rede social todas as sextas-feiras. Detalhes das regras de como pular amarelhinha e sobre como montar um avião de papel fazem parte do material que já está on-line.