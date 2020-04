Entradas e saídas de ruas e avenidas serão bloqueadas em São Caetano

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



09/04/2020 | 17:39



Atualizada às 19h10

A partir da 0h desta sexta-feira (10), a Prefeitura de São Caetano, por intermédio da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), vai bloquear entradas e saídas de algumas ruas de maior aglomeração na cidade, por conta das restrições recomendadas pela Secretaria Estadual de Saúde. O objetivo é diminuir a circulação de grande quantidade de carros. As vias menores estarão liberadas. A princípio os bloqueios seguem até, pelo menos, domingo, como "teste", de acordo com o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

"É medida direta para estringir os veículos nas áreas comerciais grandes da cidade (veja as ruas no fim do texto). A ideia é mesmo dificultar o deslocamento porque as pessoas não estão entendendo a gravidade da situação", diz. “São Caetano, São Paulo, Brasil e mundo vivem situação que não tínhamos vivenciado até então, com o aparecimento de um vírus de alta letalidade principalmente para cidadãos da terceira idade e aqueles que têm comorbidades patogênicas. Por isso e pela segurança e saúde dos moradores, o bloqueio se justifica. Neste momento é imprescindível que as pessoas mantenham o isolamento social.” Auricchio acredita que se a curva epidemiológica continuar crescendo, o lockdown - fechamento total - será inevitável.

COMO SERÁ?

Para colocar em prática a decisão, a GCM (Guarda Civil Municipal) vai utilizar cones, cavaletes adesivados, além de viaturas com dois guardas cada posicionadas em locais estratégicos. “Todas as forças de segurança em São Caetano, as polícias Militar e Civil com o complemento da GCM, estão unidas para contribuir ao máximo no objetivo principal de passarmos da melhor forma possível por este momento tão difícil para todos”, reforçou o Secretário de Segurança, Jorge Martins Salgado.

Segundo Salgado, só da GCM serão nove viaturas e 18 homens, além de carros da Semob e pessoal de apoio. "A medida não vai trazer prejuízos para os moradores que precisarem se locomover. A cidade não estará fechada. Ruas menores, paralelas e cruzamentos estarão abertos. Mas nas bloqueadas só vão poder transitar carros de coleta de lixo e de socorro. Tudo isso para evitar o grande fluxo."

INTERDIÇÕES

Estarão com circulação restrita vias nos bairros Barcelona, Mauá (Base de Segurança), Fundação (Viaduto Independência) e Centro, Além disso, haverá bloqueio para circulação de veículos no quadrilátero que abrange as ruas Amazonas, Serafim Constantino, Manoel Coelho e Avenida Goiás (interdição das ruas Santa Catarina, João Pessoa, Pará, Rio Grande do Sul, Baraldi, Carlos de Campos, Niterói, Goitacazes e Avenida Conde Francisco Matarazzo); da Rua Visconde de Inhaúma (da Rua Ingá até a Rua Nelly Pellegrino), e da Rua Taipas (da Rua Oriente até a Rua Joana Angélica).