São Paulo anuncia a renovação de contrato com patrocinador master

09/04/2020 | 17:25



A diretoria do São Paulo tem motivos para festejar apesar da pandemia de coronavírus. Nesta quinta-feira, o clube do Morumbi anunciou a renovação de contrato com o seu patrocinador master, o Banco Inter, até o fim do ano, quando termina a gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

"Estamos muito felizes por anunciar a renovação com o Banco Inter, uma empresa que desenvolveu uma parceria muito forte com a torcida e com o São Paulo. Continuaremos unidos para trazer ainda mais benefícios para todos os são-paulinos", afirma João Fernando Rossi, diretor executivo de marketing do São Paulo.

Ocupando o espaço principal da camisa desde 2017, o Banco Inter investiu em ações de engajamento, como sorteio de camisas e ingressos, além da criação de produtos com remuneração atrelada ao desempenho - modelo posteriormente adotado por outros clubes e instituições financeiras.

"Desde o início do contrato, procuramos estabelecer uma relação que fosse muito além da exposição na camisa. Queríamos uma relação de parceria, oferecendo benefícios para o clube e para a torcida. E, neste momento difícil, não poderíamos deixar de lado a relação de confiança que construímos com todos os são-paulinos. Seguiremos juntos", afirmou o CEO do Banco Inter, João Vitor Menin.

O maior destaque da parceria tem sido uma Conta Digital exclusiva, que leva o nome e as cores do São Paulo e já conta com 500 mil correntistas são-paulinos. Mais do que a personalização, a conta também é uma fonte de receita para o clube, que recebe 50% do resultado gerado pelas compras feitas com o "Cartão Morumbi".