Presidente da ATP cogita retomar temporada em agosto: 'Salvaríamos 3 Grand Slams'

09/04/2020 | 17:10



A expectativa do presidente da ATP, Andrea Guadenzi, é de que os torneios de tênis retornem em agosto. O mandatário afirmou nesta quinta-feira que "os problemas podem se multiplicar" se as competições continuarem paralisadas por muito tempo. O circuito foi suspenso até pelo menos 13 de julho, por conta do risco de contaminação do novo coronavírus.

"Se conseguirmos voltar em agosto salvaríamos assim três Grand Slams e seis Masters 1000. Caso contrário, os problemas poderiam se multiplicar", declarou Gaudenzi em entrevista à imprensa italiana via videoconferência.

Gaudenzi explicou que a ATP tem criado diversos cenários para retomar a disputa dos campeonatos. No entanto, ainda não há como definir novas datas porque é preciso esperar a pandemia do novo coronavírus ser controlada.

"Criamos 50 versões de calendário que mudamos a cada dia", explicou o presidente da ATP, que está no primeiro ano de sua gestão. Mesmo diante das incertezas provocadas pela covid-19, o italiano se mostrou confiante de que seja possível disputar os Masters 1000 de Toronto e Cincinnati, além do US Open.

"Desta forma, três torneios de Grand Slam e seis Masters 1000 seriam disputados, e quase 70% da temporada poderia acontecer", afirmou o mandatário, ao mesmo tempo em que fez a ponderação de que tudo, por enquanto, é incerto. "Falar de agosto, setembro ou novembro, tudo isso são hipóteses. Não adianta bater a cabeça na parede por algo que, no fim, pode não acontecer", ressalvou.

A edição de 2020 de Wimbledon, a mais tradicional competição de tênis do mundo, foi cancelada, bem como toda a temporada em quadras de grama tanto da ATP, a entidade que organiza o circuito masculino, como da WTA, responsável pelo feminino.

A ATP planeja adiar a temporada no saibro, com os Masters 1000 de Madri e Roma, além de Roland Garros, único Grand Slam disputado nessa superfície e que seria realizado entre 24 de maio e 7 de junho, mas que foi adiado para setembro devido à pandemia.

"Falei com todos os membros do conselho de jogadores e todos eles concordam que os torneios mais importantes se realizem. Mesmo que seja uma hipótese teórica, é possível que Roland Garros se realize em setembro", observou Gaudenzi.