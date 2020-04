Da Redação

Do 33Giga



09/04/2020 | 16:18



Por conta do isolamento social em prol do combate ao avanço da Covid-19, a Páscoa (12) será diferente este ano. Apesar do momento delicado e de muita apreensão, o pessoal na internet não perdeu o bom humor. Confira na galeria abaixo (clique nas imagens para ampliar) algumas reações ao feriado que vai acontecer durante a quarentena.