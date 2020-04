3 dicas de segurança na hora de competir em eSports

Da Redação, com assessoria

Com o crescimento dos eSports, a prática se transformou em carreira profissional. Até mesmo a educação está tentando acompanhar o ritmo e passou a oferecer diplomas universitários relacionados ao tema. A ESET, porém, alerta sobre os riscos aos quais os interessados em se tornar gamers precisam estar atentos, já que essas inovações inspiram as novas gerações de jogadores a aprimorar suas habilidades e serem as próximas estrelas no mundo dos esportes eletrônicos.

Trapaças

Uma das ameaças mais dominantes para os gamers que jogam online são outros jogadores dispostos a trapacear para obter vantagem competitiva. É possível encontrar diferentes tipos de truques, desde sequências de comandos a modificações de terceiros.

Em jogos como Counter-Strike, por exemplo, Aimbots e Wallhacks são golpes conhecidos. No entanto, existem maneiras de burlar esse sistema. Gamers profissionais foram pegos usando armadilhas personalizadas que são compradas em fóruns clandestinos, mas, geralmente, custam milhares de dólares, pois são preparadas por encomenda.

Esses scripts comprados podem detectar a trajetória de um tiro, diminuir as habilidades de seus oponentes ou automatizar alguns mecanismos. Os jogadores, geralmente, podem denunciar quando algo parece estranho, gerando penalidades para os responsáveis. No cenário profissional, isso se traduz em proibições e até em multas.

Malware e ransomware

Vários tipos de malware podem causar dores de cabeça. Um mecanismo para interromper jogadores ativos é atacá-los com ransomware – sequestro de dados que só é liberado pelo cibercriminoso mediante algum tipo de pagamento. Nestes casos, o vírus pode ser projetado especificamente para bloquear arquivos de jogos, evitando a participação em uma importante classificação.

Como resultado, a vítima pode perder o acesso a seus dados e sofrer prejuízos financeiros ao tentar recuperá-los, pagando o resgate – mas sem a garantia de recuperar seus arquivos – ou levando o computador a um especialista, que poderá restaurar os arquivos caso exista uma ferramenta de descriptografia disponível.

Ataque de negação de serviço

Outro tipo de ataque frequente é de Negação de Serviço Distribuído (DDoS). Nele, um computador ou uma rede fica saturado a ponto de interromper os serviços de um host conectado à internet. Nos jogos online, isso se traduz em atraso – demora entre a ação e a reação do servidor no qual o videogame está sendo executado. Nos eSports, em que os jogadores precisam tomar decisões em uma fração de segundo, isso pode significar a diferença entre glória e fracasso.

E os gamers não são as únicas vítimas desses ataques. Até os gigantes dos serviços de videogame, como Microsoft e Sony, foram afetados e viram seus serviços online caírem.

Como sugestão para manter a segurança nesse ambiente e reduzir a possibilidade de ser afetado por um ataque DDoS durante o jogo, a ESET recomenda usar uma solução de segurança confiável, auditar a segurança da sua rede, e tentar usar uma VPN durante a partida.

