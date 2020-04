Pyong Lee fala de acusações de assédio e reação da esposa Sammy

09/04/2020 | 16:11



Parece que mesmo longe do BBB20, a vida do ex-brother Pyong Lee continua cheia de fogo no parquinho. No final de março, Sammy, esposa do hipnólogo, mostrou uma conversa em seu Instagram, na qual tirava satisfações com uma moça que estava trocando mensagens com o marido. Na última terça-feira, dia 7, Pyong, em uma entrevista cedida à coluna de Patrícia Kogut, voltou a falar sobre as acusações de assédio dentro do confinamento:

- Meu posicionamento em primeiro lugar é de dizer que errei mesmo, exagerei na questão da festa. Eu já pedi desculpa e peço novamente a quem se sentiu ofendido e a quem se chateou de alguma forma. Mas lá dentro mesmo eu fui atrás das pessoas. Elas mesmas disseram que não era nada e acabaram se desculpando. Então, não sei. Não assisti, não vi de fato o que aconteceu e não lembro. Acho um pouco forte as pessoas acusarem e falarem que foi assédio, sendo que as que foram envolvidas continuaram minhas amigas, falaram que não foi nada demais. Pedi desculpas mesmo elas tendo falado que não foi nada, mas eu não repeti o erro. Acho que o importante é reconhecer o erro, se arrepender. A partir do momento em que eu pedi perdão e desculpa, nunca mais repeti.

O youtuber comentou, também, sobre a reação da esposa em relação as atitudes tomadas por ele durante sua permanência no reality:

- Óbvio que ela ficou chateada, magoada. Ela tinha toda razão para isso, porém eu cheguei de coração aberto para ouvir tudo o que ela tinha para falar. Cheguei querendo ouvi-la para entender como ela sentiu o que aconteceu. E pedi perdão, disposto a me esforçar para mudar e melhorar. E foi com o mesmo objetivo: se eu pedi perdão, é porque não vou repetir o problema, o que aconteceu. E conversamos tranquilamente assim. Em relação à questão na Justiça, eu já tinha um advogado anterior e vamos ao Rio assim que eles solicitarem. Realmente atrasou por causa do coronavírus. E a gente vai comparecer para que eu fale tudo o que precisar. Estou tranquilo em relação a isso.

Pyong Lee ainda não prestou esclarecimento sobre às acusações de assédio à participante Flayslane e à ex-sister Marcela por conta da pandemia causada pelo coronavírus. Após a quarentena, o hipnólogo terá que comparecer na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.