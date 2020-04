Traficantes são presos em flagrante em Mauá

Do Diário do Grande ABC



09/04/2020 | 14:43



Nesta quarta-feira (8), equipes do 6º Batalhão de Ações Especiais de Polícia do Grande ABC prendeu traficantes de drogas após patrulhamento tático no Jardim Utaussu, em Mauá. Os policiais encontraram indivíduo manuseando sacos retirados do chão. Ao perceber a aproximação, o homem correu até uma casa.

Na residência foi localizada grande de drogas, sendo 6.746 invólucros de cocaína, 1 tijolo e 3.768 invólucros de crack, 1 tijolo e 906 invólucros de maconha, 1.707 fracos de lança perfume, 179 comprimidos de ecstasy e 105 selos de LSD, além de balança de precisão, caderno com anotação do tráfico e a quantia de R$ 1.160 em espécie.

Em entrevista, o indivíduo informou que trabalhava no abastecimento dos pontos de venda de entorpecentes na região de Mauá e da Zona Leste de São Paulo. Diante dos fatos dados e parte foram conduzidos ao 3º Distrito Policial de Mauá.

OUTRO CASO

Ainda em Mauá, mas no Jardim Miranda D''''avis, policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita na entrada de um matagal, conhecido como ponto de tráfico. Na abordagem, foi localizado uma pochete contendo 75 invólucros de cocaína (108 gramas), 47 invólucros de maconha (215 gramas) e 110 invólucros de crack (80 gramas), além de R$ 38 em espécie. Em consulta, foi constato ficha do homem com três antecedentes criminais por tráfico. Ele foi levado para o 1° DP da cidade.

BALANÇO

Também nesta quarta-feira (8), equipes o abril de 2020, equipes do 6° Baep prenderam três procurados pela Justiça, sendo um em Santo André, um em Mauá e um em Ribeirão Pires. Todos tinham mandado de prisão.