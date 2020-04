Maisa Silva chora e pede desculpas ao seu cabelo ao fazer transição capilar

09/04/2020 | 14:11



Maisa Silva postou um álbum em seu Instagram em que mostra fotos de seu cabelo, natural, e molhado. Na legenda, a apresentadora fez um texto para detalhar a sua transição capilar, que começou em junho de 2018. A publicação é uma espécie de carta aberta ao seu próprio cabelo, em que ela começa dizendo o seguinte:

Querido cabelo, estamos em 2020. Eu tenho quase 18 anos e não escrevo mais em diário, na verdade, você acredita que meu diário é uma página com 30 milhões de pessoas, várias fotos e vídeos? Pois é... que mundo doido. Tô aqui pra te pedir desculpas. A gente têm passado mais tempo juntos, sozinhos e eu tenho percebido que você é muito legal! Que você nunca quis me machucar, que talvez eu tenha colocado a culpa de muitas coisas em você (foi sem querer, eu juro). Me desculpe por reclamar tanto de você. Me desculpe por rir das piadinhas que faziam de você, ou por falar coisas piores; acho que cada vez que eu fazia isso, eu me machucava também.

Ela, que está fazendo um curso de Harvard, ainda continua:

Me desculpe por querer você uma hora loiro, ora preto, ora curto, ora longo. Me desculpe por não entender que você não tem que estar do jeito que eu quero, o tempo todo. Me desculpe pelo tempo em que eu quis que você fosse diferente. Me desculpe por sempre te queimar. Me desculpe por esquecer de te hidratar. Me desculpe por ter achado que você era responsável por me fazer sentir bonita... Me desculpe por chorar escrevendo isso, mas é que eu não sei pedir desculpas sem chorar. Por último, eu queria dizer que você deve ter percebido que nos últimos anos a nossa relação mudou, né? Poxa, eu te quero de volta, do seu jeitinho, eu juro que eu vou tentar te amar do jeito que você merece. Eu mudei, você mudou e a gente continua unidos. Que lindo isso. Te aceito de volta, você aceita minhas desculpas? Com amor, +A.