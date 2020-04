Família de Gugu Liberato organiza acervo em homenagem à trajetória profissional do apresentador

09/04/2020 | 14:11



Na próxima sexta-feira, dia 10, Gugu Liberato completaria 61 anos de idade. Como você viu, o apresentador morreu em novembro de 2019 ao sofrer um acidente doméstico em casa, quando caiu de uma altura de quatro metros após subir no sótão de sua residência em Orlando, nos Estados Unidos. Em homenagem à sua trajetória, a família do comunicador, por meio de sua assessoria de imprensa, anunciou na última quinta-feira, dia 8, o projeto Memória Gugu Liberato, que está organizando o acervo que reúne as peças que contam 40 anos de sua história.

De acordo com a assessoria, esta foi uma preocupação de seus filhos e familiares, que decidiram olhar de forma profissional todos os elementos que marcaram a carreira de Gugu. Para os objetos não ficarem apenas em caixas ou trancados em armários, foi feita uma parceria com a Vida em Ordem, uma empresa especialista em organizar acervos, bibliotecas, arquivos pessoais e profissionais.

Entre os documentos, estão os figurinos dos programas e projetos especiais, discos, produtos licenciados, fotos pessoais e profissionais e até os quadros feitos com rolhas, criados pelo próprio apresentador. Tudo será catalogado, registrado e tratado como preciosidade, segundo a assessoria. Cartões recebidos de amigos como Silvio Santos, fotos do dia em que recebeu Julio Iglesias em sua casa... uma infinidade de memórias como uma coleção de discos, livros, CDs e DVDs autografados, os prêmios recebidos ao longo da carreira, os discos de ouro, 11 estatuetas do Troféu Imprensa, Troféu Internet e até o Grande Prêmio da TV Mundial, conferido pela NTV japonesa aos programas Corrida Maluca e Passa ou Repassa.

Ainda de acordo com as informações do projeto, Gugu comprou em um leilão parte da obra do autor e dramaturgo Geraldo Vietri, responsável por grandes sucessos da TV Tupi como as novelas Nino, O Italianinho, Meu Rico Português, Antônio Maria, entre outros. A Dramaturgia estava nos planos do apresentador, que pensava em transformar o estúdio da GGP, aonde gravava programas de auditório, em uma produtora de novelas.

Todo este acervo tem como objetivo, num futuro do próximo, criar uma mostra e oferecer gratuitamente para faculdades de Jornalismo, inclusive a Casper Líbero, onde ele se formou. Esse material ilustrará em detalhes a trajetória profissional de quem escreveu um capítulo importante da TV brasileira.

E aí, gostou da novidade? Realmente uma ótima homenagem ao apresentador, não é?