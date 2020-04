Tori Spelling polemiza ao cobrar quase 500 reais dos fãs por encontros virtuais

09/04/2020 | 14:10



Você com certeza já ouviu falar do controverso casal Tori Spelling e Dean McDermott. Os dois estão juntos desde 2006 e já viveram diversas polêmicas aos olhos do público. É sabido que Dean, inclusive, traiu Tori em 2013 enquanto ela estava em casa cuidando dos filhos deles.

Agora, por exemplo, a ex-atriz de Barrados no Baile está sendo criticada por ter cobrado 95 dólares, cerca de 490 reais, para realizar encontros virtuais com o fãs, com direito a conversa por vídeo, gravação da conversa e selfies virtuais, de acordo com a Fox News.

Dean, inclusive, postou um vídeo em seu Instagram defendendo a esposa:

- Encontro-me tendo que defender a minha esposa mais uma vez. Por ser a Tori Spelling, ela é criticada por simplesmente fazer algo para entreter as pessoas, mas mais importante, para sustentar sua família. O que há de errado com isso? Como vocês sabem que ela não está dando parte disso à caridade? Eu não sei quantas vezes eu vou ter que vir aqui e dizer para as pessoas se acalmarem. Vocês querem criticar alguém? Porque não criticam quem está ganhando milhões de dólares fazendo isso?