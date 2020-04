Governo de São Paulo vai monitorar isolamento por sinal de celular

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande Abc



09/04/2020 | 13:31



Durante coletiva de imprensa realizada no início desta tarde, o governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou novas medidas no combate ao novo coronavírus.



A primeira delas é o lançamento do programa Sistema de Monitoramento Inteligente, já em funcionamento. Parceria fechada com quatro operadoras de telefonia celular, que vão passar a monitorar o isolamento social no Estado de São Paulo. “Não terá nenhum custo para o governo”, afirmou Doria.



“Com informações geradas a partir dos aparelhos, poderemos identificar locais onde existir concentração”, disse o governador. Doria alertou ainda para o fato de que na quarta-feira a taxa de isolamento foi de apenas 48%, algo muito preocupante, segundo ele.



A segunda medida anunciada pelo governador é a produção de 2 milhões de máscaras de tecido. Serão feitas por 740 mulheres costureiras de áreas carentes de São Paulo. O trabalho já foi iniciado no bairro Heliópolis. “(Elas) vão sendo distribuídas, principalmente, nas comunidades, e depois na região metropolitana”, afirmou Doria.



O gasto, financiado por bancos privados, é de R$ 2,5 milhões. Segundo Doria, as costureiras vão receber R$ 2 por cada máscara produzida.



Doria anunciou ainda parceira tecnológica com a plataforma WhattsApp. Foi criado um canal de informação chamado São Paulo Pergunta, para que as pessoas tirem suas dúvidas a respeito da Covid-19. O serviço é gratuito. Para ter acesso ao canal é necessário contatar o número (11) 952202923 e enviar mensagem com a palavra ‘oi’.



O governador reforçou ainda o pedido para que as pessoas fiquem em casa e evitem viajar no feriado de Páscoa. “Isso vai ajudar a proteger sua vida e da sua família. Só viaje se for de extrema necessidade. Fora disso, fique em casa. Evite viajar para o Litoral de São Paulo, de qualquer maneira, evite. As praias estão todas interditadas. Não é momento de fazer lazer, de ir à praia.”