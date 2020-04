Recuperada do coronavírus, Fernanda Paes Leme declara: Sei nem o que é beijar na boca

09/04/2020 | 13:10



Marília Mendonça mobilizou muita gente na última quarta-feira, dia 8, ao fazer um show ao vivo com seus maiores sucessos. No entanto, nem todo mundo assistiu à live e esse foi o caso de Fernanda Paes Leme!

Recém recuperada após ter contraído o novo coronavírus, a atriz contou que segue isolada por conta da pandemia e, em seu Twitter, brincou que preferiu não ser alvo da sofrência com as canções românticas da sertaneja.

Gente, fiquei quase 30 dias em casa sozinha, fiquei doente, recuperei, sei nem o que é beijar na boca desde antes de me isolar e vocês me perguntam por que não to na live da Marília Mendonça?!, escreveu ela.

Em suas redes sociais, Fernanda compartilhou com os seguidores seu processo de recuperação da doença. A atriz foi uma das primeiras celebridades brasileiras a testar positivo.