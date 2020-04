Cleo fala sobre paquera na quarentena: Manda umas fotos, marca um vinho, manda umas mensagens...

09/04/2020 | 13:11



Assim como grande parte da população, Cleo está em quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus. Ao passar mais tempo em casa, a atriz e cantora resolveu responder alguns de seus seguidores do Instagram e, de quebra, deu dicas de como paquerar a pessoa desejada, mesmo com o isolamento social.

Ao responder um seguidor sobre esse assunto, a filha de Gloria Pires disse:

Você fez o seu plantio de boy na quarentena? Se não, não dá para colher os boys, a não ser os velhos.

Ela ainda acrescentou e revelou que já teve um date por videochamada, mas com um cara que ela conhece já que, segundo ela, não plantei nada nessa quarentena.

Cleo ainda deu dicas de como aproveitar esses encontros virtuais:

Manda umas fotos, marca um vinho, manda umas mensagens..., disse, segundo informações da revista Glamour.

Além de garantir que é ruim em aplicativos para encontros, Cleo contou que encontrará os boys quando a quarentena acabar!