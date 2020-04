Marcelo Adnet tira sarro de implicância de Ivy com Babu Santana no BBB20 e faz vídeo imitando a sister

09/04/2020 | 13:11



Nem mesmo Marcelo Adnet consegue esconder sua insatisfação com a implicância e perseguição de Ivy Moraes com Babu Santana no BBB20. Quem acompanha o reality show, deve saber que a sister apenas votou no brother para ir ao paredão durante toda a edição. Declarações polêmicas de Ivy sobre o ator também deram o que falar e até mesmo Manu Gavassi resolveu alertar ela e Gizelly sobre o fato de chamá-lo de mostro e violento, o que poderia estar sendo visto como racismo aqui fora.

Sem perder o bom humor, Adnet, que é torcedor declarado de Babu, resolveu tirar sarro das atitudes da confinada e a imitou nas redes sociais.

No entanto, outros famosos como Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme não perdoaram a confinada e já pediram a eliminação dela do reality.

Em um dos vídeos, Adnet reproduz momento em que Ivy reclama que Babu grita demais na casa. A internet, claro, adorou mais uma imitação do humorista e viralizou o vídeo nas redes sociais.