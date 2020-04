Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



09/04/2020 | 12:48



A Sexta-feira Santa ou Sexta-Feira da Paixão é a data mais importante do cristianismo. Ela relembra a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário, monte atualmente localizado em Israel. A data é celebrada anualmente antes do Domingo de Páscoa.

Destinos no mundo ligados à fé cristã

Para os brasileiros, há quatro destinos no mundo muito ligados à fé cristã: Vaticano, Fátima (Portugal), Jerusalém, (Israel) e Aparecida do Norte (SP). Todos eles são palcos de grande peregrinação. Confira fotos.