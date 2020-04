Obituário - 9 de abril de 2020

Ademir Medici

Quinta-feira, 9 de abril de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 7 de abril

Emília Machado da Silva, 92. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Octavio Carrasco, 90. Natural de São Caetano. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Jerônimo Pereira, 83. Natural de Porecatu (PR). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marli Braga da Silva, 77. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Ferreira Soares, 70. Natural de São Pedro (PI). Residia na Vila Brasilina, em São Paulo (SP). Dia 7. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Luiz Carlos Turi, 70. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Jeilson Ribeiro Jacé, 68. Natural de São Bento do Una (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lúcia Helena de Abreu Gonzaga, 66. Natural de Tombos (MG). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Edson José do Nascimento, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena Henrique dos Santos Fiochi, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sidnei Chicchi, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Empresário. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Edinaldo Jesus de Souza, 54. Natural de Dario Meira (BA). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pedreiro. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lusimar de Jesus, 52. Natural de Floresta (PE). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Autônoma. Dia 7. Jardim da Colina.

Marisa Oliveira Dias, 41. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Industrial, em São Paulo (SP). Dia 7, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Edvaldo Paz da Silva, 29. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 6 de abril

Ercília Cherutti Andreassa, 102. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Vitorino Vilela, 79. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Rita de Morais Fiuza, 75. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

José Gomes da Silva, 68. Natural de Campina Grande (PB). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Francisco Maurício Barbosa, 65. Natural de Solonópolis (CE). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Francisco de Satiro Fiuza, 64. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Gilson Augusto Ramos, 61. Natural de Mendonça (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 7 de abril

Zilda do Nascimento Paixão, 91. Natural de Araraquara (SP). Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Tokutaro Nakanishi, 90. Natural do Japão. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Siqueira de Melo, 87. Natural de Brejo da Madre de Deus (PE). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Benedicta Dias, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 7, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Nelson Rodrigues da Silva, 84. Natural de Cajuru (SP). Residia no Jardim Monte Carlo, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



José Pereira da Silva, 83. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Maria Nemeth Barbosa, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

José Ferreira de Aquino, 72. Natural de Mata Grande (AL). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Cilso Alexandre da Silva, 67. Natural de Avaí (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Antonio da Silva, 66. Natural de Bueno Brandão (MG). Esidia em Carapicuiba (SP). Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Carapicuiba (SP).



D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 7 de abril

Caetana Giamarchi Sertorio, 92. Natural de Gavião Peixoto (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Thereza Maria Aliandro, 70. Natural de Salvador (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal.

Aparecida Pereira Romão, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Miriam Melchior, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Isaac Ferreira de Melo, 56. Natural de Jaboatão (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, terça-feira, dia 7 de abril

Agda Lúcia Gavioli, 81. Natural de Divinolândia (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Hélio Ferreira, 72. Natural de Conquista (MG). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Maria Dantas dos Santos, 67. Natural de Monte Santo (BA). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Denir Antonio Sigolo, 66. Natural de Centenário do Sul (PR). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Rosemeire Porfírio Passos, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.