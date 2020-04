BoJ rebaixa perspectiva para todas economias regionais com impacto do coronavírus

09/04/2020 | 09:14



O Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) rebaixou hoje sua perspectiva para todas as economias regionais do país, uma vez que os setores manufatureiro e de serviços foram atingidos pela pandemia do novo coronavírus.

As economias de todas as nove regiões estão "fracas" ou enfrentando "forte pressão de baixa", afirmou o BC japonês em relatório trimestral, que é conhecido como "Sakura" e equivale ao Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA).

Antes da publicação do documento, o presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, comentou que há forte incerteza em relação à perspectiva da economia global e reiterou que a instituição não vai hesitar em adotar novas medidas de estímulos se a crise do coronavírus exigir. Fonte: Dow Jones Newswires.