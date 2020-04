Bruna Marquezine e Neymar curtem live de Marília Mendonça e fãs apontam indiretas

09/04/2020 | 09:10



Marília Mendonça colocou o Brasil para sofrer na noite da última quarta-feira, dia 8, quando realizou um show através de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Por mais de três horas, a sertaneja cantou os maiores sucessos de seu repertório e reuniu uma legião de fãs e admiradores, incluindo diversos famosos, como Neymar Jr. e Bruna Marquezine, que claro, roubaram a cena.

O show foi comentado no Twitter e no Instagram em diversos momentos e os internautas logo apontaram que o ex-casal parecia estar publicando indiretas sobre as músicas da cantora.

Neymar, por exemplo, revelou em seu Instagram que estava acompanhando a transmissão de Marília ao lado de Vinicius Martinez. O rapaz é o atual marido da ex de Neymar e mãe de Davi Lucca, Carol Dantas. Mais uma vez, o craque do Paris Saint Germain mostrou que se dá muito bem com a família da ex e os dois até posaram mostrando que estavam na maior sofrência por acompanhar a live da cantora.

Que comece o chororô!, brincou Neymar.

Bruna também não escondeu que estava tocada com as músicas de Marília e no Twitter fez diversas postagens sobre o assunto. Na primeira delas, escreveu:

Apelou! Iê Iê Infiel!, citando uma das canções mais conhecidas de Marília.

Em seguida, a atriz repostou uma foto de Marília em um meme que dizia: Lágrima dos cornos!

Bruna ainda escreveu outro trecho de uma das músicas: Me apaixonei pelo que inventei de você!

E também confessou:

Cada música é um gatilho diferente!

As postagens logo viralizaram na internet e os fãs não perderam a chance de comentar o assunto:

Alô Neymar Jr. essa é para tu!, disse um internauta em resposta à Bruna.

Lembrou do Neymar né minha filha?, escreveu outro.

Não vai ligar pro Neymar viu, segura aí!, brincou um terceiro.

Na transmissão a vivo, Marília Mendonça também deixou os internautas enlouquecidos ao aparecer de chinelo e com uma roupa bem à vontade. A cantora, que bebia cerveja em uma caneca enquanto entoava os hits, também agradou por fazer uma apresentação acessível, com um intérprete de libras, além de arrecadar diversas doações ao combate do coronavírus.

Ela ainda deixou claro que seguiu as orientações do Ministério da Saúde de distanciamento social e não levou os músicos ao local onde estava. Os instrumentos ouvidos na live foram previamente gravados e ela usou o playback para realizar a apresentação.

- Aqui comigo estão apenas as pessoas necessárias para levar essa live para você, respeitando as orientações, disse ela sobre algumas poucas pessoas estarem ao seu redor.