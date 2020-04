Doc mostra a milionária música sertaneja

09/04/2020 | 07:10



O canal Music Box Brasil começa a apresentar nesta quinta-feira, 9, às 22h, a série Fenômeno Sertanejo. Dividido em dez episódios, o documentário mapeia esse gênero musical, que é atualmente um dos mais rentáveis, transformando seus intérpretes em ídolos milionários. Surgida no início do século 20, a primeira gravação do gênero feita por Cornélio Pires em 1929. Foi ele o responsável pelo lançamento do primeiro LP, que chegou a vender mais de 25 mil cópias. A partir daí, surgiram as primeiras duplas sertanejas, como Tonico & Tinoco, em 1940.

Com o passar do tempo, a escala musical mudou, os rumos desse gênero foi enveredando para o que agora conhecemos como música sertaneja. Nos anos 1980, apareceram novas duplas, como Chitãozinho & Xororó, que atingiram o topo da parada com a música Fio de Cabelo. Na esteira deles, na década seguinte, entraram no cenário Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo. Com grande número de fãs e vendas em alta, eles se uniram no projeto Amigos.

Entrando nos anos 2000, chegam as duplas do sertanejo universitário, que tem nomes como João Bosco & Vinícius. Destaca-se também o protagonismo feminino, com nomes com Maiara & Maraísa, Naiara Azevedo e Marília Mendonça.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.