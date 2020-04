Das janelas, moradores aplaudem Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



09/04/2020 | 00:01



Uma cidade vazia. No dia em que completou 467 anos, Santo André viveu seu feriado com pouco movimento na área central. Para o prefeito Paulo Serra (PSDB), este foi o presente que ele pediu um dia antes. “Fiz a live na terça e me perguntaram o que eu queria para o município. Sempre digo que ser prefeito era um sonho, a cidade onde eu nasci, cresci, me casei, tive minha filha. Mas o que eu realmente queria hoje (ontem) era que as pessoas ficassem em casa e a população atendeu”, declarou o chefe do Executivo.



Neste que foi o primeiro aniversário em meio a uma pandemia, os munícipes abraçaram a ideia de aplaudir de suas janelas a aniversariante e pelas redes sociais, vídeos da população na Vila Bastos, Jardim do Estádio, bairro Jardim, Jaçatuba, Vila Assunção e Curuça, entre outros, mostravam o gesto de carinho. “No Assunção, um condomínio grande, o pessoal cantou Parabéns, tocou violão, foi bonito”, pontuou Serra.



Para o prefeito, esta celebração diferente mostrou que o andreense é solidário. “Neste momento que estamos todos tão preocupados, tão cansados, a gente poder ter um respiro, essa energia boa, tudo isso vai ajudar a gente a seguir”, afirmou.



Durante a transmissão ao vivo para atualizar os dados sobre o novo coronavírus na cidade, Paulo Serra se emocionou ao receber no celular um vídeo da mulher, a presidente do Nucleo de Inovação Social, Ana Carolina Barreto Serra, e da filha, Maria, cantando o hino da cidade. O casal está sem conviver pessoalmente há vários dias, porque Ana Carolina tem uma doença autoimune e integra o grupo de risco para a Covid-19.



Paulo Serra agradeceu à corrente de oração que foi realizada às 18h, quando cerca de 30 mil pessoas se uniram para orar e rezar pela cidade, cada um na sua religião. “Tenho certeza de que esta corrente de fé, com todas as religiões envolvidas, vai fazer a diferença inclusive no combate à Covid-19”, afirmou. “Está na nossa bandeira, Santo André terra mãe, São Paulo nasceu de Santo André e quando a gente manda esta energia toda, a gente vai gerar uma energia positiva de cura, de resolução”, completou.



O prefeito lembrou que este é o momento de ficar em casa. “Quero agradecer a quem ficou em casa hoje (ontem), peço que fiquem amanhã (hoje), sexta (amanhã), sábado, domingo, quem puder, que fique até o dia 22”, citou. “Estamos comemorando estes 467 anos de uma maneira diferente, a gente queria comemorar com beijo, abraço, show ao vivo, cinema no parque, entregas, mas a gente está comemorando também a união, a solidariedade, a fé e a certeza que a gente tem de que quanto mais a gente se unir, mais rápido isso vai passar”, concluiu.

Prefeitura volta atrás e cancela feriado extra

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), revogou no fim da tarde de ontem o decreto número 17.348, que declarava feriado excepcional no município amanhã e sábado, para fins de prevenção e enfrentamento da pandemia decorrente ao novo coronavírus. Em nota oficial, a administração municipal explica que os feriados ficam restritos apenas aos dias 10 (Sexta-Feira Santa) e 12 (Domingo de Páscoa).



Em conversa com o Diário, o secretário de Desenvolvimento e Geração de Empregos de Santo André, Evandro Banzato, disse que a decisão de revogar decreto foi tomada após ampla discussão com empresários e comerciantes do município ao longo do dia. “Entendemos que com os feriados os empresários e comerciantes que exercem atividades essenciais seriam duplamente penalizados, uma por estarem enfrentando este momento caótico causado pela pandemia, e outra pela dura legislação trabalhista que exige o pagamento duplo ao dia dos empregados”, explicou.



Banzato acrescentou ainda que, apesar de julgar que o cancelamento é o mais sensato a se fazer neste momento em prol da economia do município, a Prefeitura não quer passar a impressão de estar afrouxando regras de confinamento. “Não baixamos a guarda com a preservação da vida. Até domingo vamos ampliar as ações de fiscalização para que as pessoas permaneçam resguardadas. A população andreense aderiu bem à quarentena, mas nos últimos dois dias temos percebido uma maior circulação de pessoas. É uma batalha que exige esforço diário”, finalizou.



A Prefeitura reforça ainda que continua seguindo o decreto estadual e a quarentena está mantida no município até o dia 22, restringido o funcionamento de estabelecimentos comerciais, que permite que apenas os serviços essenciais trabalhem normalmente.



A revogação constará de decreto que será publicado hoje. O texto prevê que as secretarias municipais, a GCM (Guarda Civil Municipal) e os demais órgãos públicos, dentro de suas competências, deverão intensificar a fiscalização dos estabelecimentos durante o período compreendido entre os dias 9 e 12 de abril. (Vanessa Soares)