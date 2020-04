Trabalhadores são dispensados em S.Bernardo

Tauana Marin

09/04/2020 | 00:01



Funcionários da Guima ConSeCo, empresa de terceirização de serviços com sede na Capital, serão dispensados em São Bernardo. Na prática seriam 180 trabalhadores com contratos suspensos, segundo informação anônima feita ao Diário. Questionada, a Prefeitura confirmou as dispensas, sem mencionar a quantidades de funcionários.

Segundo a administração informou, em nota, “as demissões estão ocorrendo exclusivamente junto aos funcionários de empresa terceirizada responsável pela limpeza de escolas, uma vez que as unidades municipais estão fechadas e não há necessidade de prestação do serviço neste período.”

A Prefeitura afirmou ainda que, quando as aulas foram retomadas, esses funcionários serão imediatamente recontratados. “O contrato foi suspenso com o objetivo de destinar recursos para a saúde e demais serviços voltados à contenção da Covid-19.”

Quanto aos funcionários que operam em unidades de saúde e hospitais, a Prefeitura esclareceu que está em processo de contratação para abertura do novo Hospital de Urgência, no Centro.

Também questionado pelo Diário, o Siemaco (Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviço de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Manutenção em Áreas Verdes Públicas e Privadas) ABC informou que até agora não tem conhecimento sobre demissões em massa pela referida empresa.

Ainda segundo o sindicato, a empresa Guima tem realizado transferências dos profissionais que atuam na educação, por exemplo, a setores ligados à saúde. Para finalizar, o Siemaco afirmou que decisões unilaterais do governo federal têm dificultado e excluído as ações dos sindicatos, principalmente porque as entidades não podem tomar qualquer decisão deliberativa sem prévia aprovação dos trabalhadores.