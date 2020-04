Ao ritmo da novacap

Ademir Medici



Percorrendo 190 pontos históricos da sua cidade, o advogado Gerson Gomes da Silva volta aos tempos de mocinho e relembra de várias indústrias que funcionavam a pleno vapor em Santo André: Nordon, Lidgerwood, Arames Cleide, Atlantis, Streiff, Serraria Sortino, Pollone, Kowarick, Rhodia (Química e Têxtil), Valisère, Elevadores Otis.

Para formar a Semana Santo André 2020, Memória buscou imagens dessas fábricas todas, e recorremos à pesquisa da Claudia Ferreira, que descobriu várias monografias do IBGE editadas nos anos 1960. Na monografia de Santo André (número 443, de 1969) está citada a maioria dessas empresas.

Registra a monografia do IBGE: em 1965, Santo André possuía 668 indústrias, e empregava 50.137 pessoas, com destaque para a metalurgia, produtos alimentares, têxtil, mobiliário, minerais não metálicos, mecânica, borracha, química, material elétrico e de comunicação.

Santo André justificava o título de ‘Cidade do Trabalho’. A partir dos anos 1970 e 1980, a maioria das grandes razões sociais deixou o mapa econômico local. Era a desindustrialização... Mas na virada dos anos 1950 para 1960, o novo Brasil que antecipava o regime militar influía decisivamente em todas as áreas da moderna Santo André – inclusive graficamente.

Etianos

Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes de Almeida, depois ETE e Etec, em São Bernardo

André Ricardo Monteiro

Eletrônica – Turma de 1984



Logo após me formar na ETI (classe 3F), fui trabalhar na Volkswagen do Brasil: 13 anos na manutenção e atuação posterior nas áreas de controladoria de manufatura e planejamento financeiro, onde me aposentei em 2016, com 31 anos de casa.

Estudei administração de empresas na FEI, onde também fiz pós-graduação em administração de produção, e depois curso de visão de negócios na FGV.

Ao me aposentar, transformo o hobby como fotógrafo em atividade profissional, tendo me aperfeiçoado com cursos e leituras. Atuo desde 2019, sem nunca deixar a eletrônica de lado, socorrendo amigos fotógrafos e criando dispositivos para minha nova atividade.



A Semana Santa na história

Ontem e hoje, a programação na Paróquia de São Bernardo

1920 – Quinta-Feira Santa: das 5h em diante, confissões e comunhões; 9h, solene missa cantada com sermão da eucaristia e procissão do santo sepulcro. Durante o dia e à noite, adoração do Santíssimo Sacramento. Participação das irmandades e fiéis em geral. Às 19h, matinas das trevas.

2020 – Participe e acompanhe pela internet as cerimônias da Semana Santa em São Bernardo. Transmissão virtual. Facebook: paroquia nossa senhora da boa viagem – basílica menor



Diário há meio século

Quinta-feira, 9 de abril de 1970; ano 12; edição 1205



Variedades – Na inauguração do Teatro Conchita de Morais, no bairro Santa Terezinha, em Santo André, foi cancelada a encenação da peça Cidade Assassinada, pelo Grupo Teatro da Cidade. Motivo: faltaram as cortinas.

- Instituto de Educação Américo Brasiliense inaugura exposição de consumo e indústrias de Santo André.

Em 9 de abril de...

1920 – Benjamin Severiano de Oliveira, morador de Santo André, foi flagrado ao mandar colocar na sepultura do operário Constante Castelani um cartaz com os seguintes dizeres: ‘Aqui jaz a vítima da polícia assassina de São Bernardo’.

O tecelão Castelani foi morto em 1919, na Rua Coronel Oliveira Lima, durante uma passeata de trabalhadores.

O cartaz foi retirado e inutilizado pela polícia, sendo Benjamin convidado a dar explicação.

Hoje

- Dia Nacional do Aço

- Dia da Biblioteca e do Bibliotecário, segundo decreto federal de 9 de abril de 1980. O mesmo decreto institui a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca.

- Maria de Cléofas

- Valdetrudes

Santos do Dia

QUINTA-FEIRA SANTA. Começa o tríduo pascal: a Igreja celebra a instituição dos grandes sacramentos da ordem e da eucaristia. Na tela A Última Ceia (L’Ultima Cena), obra de Daniele Crespi datada do ano 1625



