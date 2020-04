Em live de aniversário, Paulo Serra se emociona

Aline Melo



08/04/2020



O prefeito de santo André, Paulo Serra (PSDB), realizou na noite de hoje (8) a já tradicional transmissão ao vivo para atualizar os dados sobre a Covid-19 na cidade. Dessa vez, no entanto, a motivação era maior, pelo aniversário de 467 anos do município. O chefe do executivo se emocionou ao receber no celular um vídeo da esposa, a presidente do Nucleo de Inovação Social Ana Carolina Barreto Serra, e da filha, Maria, cantando o hino da cidade. O casal está sem conviver pessoalmente há vários dias, porque Ana Carolina tem uma doença autoimune e integra o grupo de risco para a Covid-19.

Serra agradeceu à corrente de oração que foi realizada às 18 horas, quando cerca de 30 mil pessoas se uniram para orar e rezar pela cidade, cada um na sua religião. "Tenho certeza que essa correntre de fé, com todas as religiões envolvidas, vai fazer diferença inclusive no combate à Covid-19", afirmou. "Está na nossa bandeira, Santo André terra mãe, São Paulo nasceu de Santo André e quando a gente manda essa energia toda, a gente vai gerar uma energia positiva de cura, de resolução", completou.

O prefeito lembrou que esse é o momento de ficar em casa e que a Prefeitura decretou ponto facultativo amanhã para não onerar mais os estabelecimentos que ainda podem seguir funcionando. "Quero agradecer a quem ficou em casa hoje, peço que fiquem amanhã, sexta, sábado, domingo, quem puder, que fique até o dia 22", citou. "Estamos comemorando esses 467 anos de uma maneira diferente, a gente queria comemorar com beijo, abraço, show ao vivo, cinema no parque, entregas, mas a gente esá comemorando também a unição, a solidariedade, a fé, a certeza que a gente tem que quanto mais a gente se unir, mais rápido isso vai passar", concluiu.

Santo André tem, até o momento, 96 casos confirmados de Covid-19. Destes pacientes, 87 estão internados, 35 em leitos de UTI (unidades de terapia intensiva), sendo 24 nas unidades públicas de saúde e 11 na rede privada. Aguardam resultados 431 exames e outros 30 já foram descartados. O município tem três mortes em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus.