São Bernardo lacra Lojas Americanas do Centro

Do Diário do Grande ABC



08/04/2020 | 19:38



A Prefeitura de São Bernardo lacrou, na tarde desta quarta-feira (8), unidade da Lojas Americanas localizada na Rua Marechal Deodoro, no Centro. A fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), faz parte das ações de combate à proliferação do novo coronavírus, causador da Covid-19. Foram constatadas desde aglomeração de pessoas no local até ausência de medidas de proteção para evitar a contaminação de funcionários e clientes.

A vistoria da equipe da Vigilância Sanitária considerou que o estabelecimento comercial descumpriu o decreto n° 21.114, de 22 de março de 2020, permitindo a formação de filas nas partes interna e externa da loja sem o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os clientes. Outra falha apontada foi a ausência de álcool em gel para a desinfecção das mãos dos consumidores e a falta de limpeza dos carrinhos destinados às compras. Além disso, foi observado que os funcionários atuavam sem qualquer equipamento de proteção, como máscaras e luvas, com risco de contaminação.

A gerência da Lojas Americanas foi orientada a respeito da necessidade de adequação às medidas estabelecidas no decreto n° 21.114 antes de solicitar a reabertura da unidade junto à Vigilância Sanitária. No total, foram vistoriados 36 estabelecimentos comerciais da cidade, sendo a maioria deles grandes redes de supermercados, como Carrefour, Extra, Morando, Atacadão, Vencedor e Bem Barato. Nestes casos, foi constatado que todas as unidades implantaram ações preventivas a fim de conter o avanço da pandemia da Covid-19.

Todos os estabelecimentos vistoriados terão de apresentar, no prazo de até 24 horas, plano de contingência que contemple as medidas de prevenção adotadas. Isso porque, apesar de não serem observadas irregularidades, houve constatação de circulação de pessoas com acompanhantes, tais como idosos e crianças, o que vai contra a recomendação do Ministério da Saúde em relação ao distanciamento social. As equipes da Vigilância Sanitária voltarão aos locais visitados para verificar o cumprimento do decreto n° 21.114.