Kris Jenner ordena que Khloé Kardashian congele óvulos

08/04/2020 | 19:10



Desde a traição e o término dramático com Tristan Thompson, Khloé Kardashian não está pensando em homens! Na prévia do novo episódio de Keeping Up With The Kardashians, a socialite confessou para a mãe, Kris Jenner, que não saiu com ninguém desde o fim do relacionamento com o jogador de basquete.

Tudo começou quando Kris perguntou para a filha se ela tinha tido encontros, e Khloé respondeu:

- Não estou nem pensando nisso. Pelo menos não desde que eu e Tristan terminamos. Tenho amigos que dizem: Eu quero te juntar com alguém, e eu só não me importo. Estou focada em mim mesma e em True [filha de Khloé com Tristan], e é isso que eu faço. Quem sabe? Talvez eu nunca namore de novo.

Chocada, Kris perguntou para a filha se ela pensa em ter outro filho, ao que ela respondeu:

- Agora não.

A momager perguntou se a filha havia congelado seus óvulos, e ao receber uma negativa de Khloé, insistiu:

- Você precisa congelar seus óvulos.

Khloé respondeu:

- Não. Se eu quiser, eu vou um dia. Não estou preocupada com isso.

No confessionário do reality, Kris disse que estava triste porque gostaria que Khloé tivesse mais um filho e curtisse a vida. Já a socialite se mostrou irritada por causa das pessoas que acham que ela deveria estar sempre saindo com algum homem.

- Só acho estranho quando as pessoas acham que é negativo alguém que queira ficar solteira. Acredite em mim, se eu quisesse sair com alguém, eu sairia. Eu quero investir a minha energia na minha filha e na minha cura, e eu acho que isso seria muito empoderador.