Mandetta diz que presidente passou orientações em reuniões com 'bom' clima

Em sinal de alinhamento, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou nesta quarta-feira, 8, que o presidente Jair Bolsonaro é o comandante do País e fez acenos pela união no governo. Mandetta disse que teve duas reuniões com Bolsonaro ao longo do dia e que o clima foi "bom".

"O presidente passou as suas orientações, tivemos uma boa reunião de trabalho, com um bom clima, toda a equipe está tranquila, todo mundo trabalhando", contou Mandetta durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

O ministro também elogiou o presidente da República, a quem chamou de "parceiro". Ele disse, ainda, que Bolsonaro é alguém "voluntarioso" e tem "um pensamento muito forte no Brasil". "A gente vai dando passos rumo a uma unidade muito boa por parte do governo", declarou.

Como mostrou o Broadcast Político, após a conversa entre Bolsonaro e Mandetta, a expectativa do Palácio do Planalto é que o ministro da Saúde se alinhe ao discurso defendido pelo presidente sobre o novo coronavírus e mantenha perfil mais discreto.

A visibilidade do ministro da Saúde durante a crise tem incomodado Bolsonaro, que chegou a ameaçar tomar providências em relação a integrantes do governo que "viraram estrelas".

Antes do balanço desta quarta sobre a covid-19, a assessoria de imprensa do Planalto informou que não seriam permitidas perguntas. Mandetta, no entanto, quebrou o protocolo e autorizou os questionamentos. A primeira pergunta foi justamente sobre a relação com o presidente após os recentes desentendimentos.