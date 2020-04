Juliana Paes parou de fumar por medo do novo coronavírus

08/04/2020 | 18:11



Juliana Paes revelou, em conversa com Fábio Porchat, que conseguiu largar o vício em cigarro! A bela contou, segundo informações da revista Época, que por ser asmática e fumante, ela estava com medo de sofrer com o novo coronavírus, caso pegasse a doença:

- Eu, mesmo tendo asma, fumava. Não fumava cigarro industrializado, mas fazia meu cigarro de tabaco, achando que tinha menos componentes químicos e tal. E aí pensei: Essa quarentena tem que servir pra alguma coisa, então vou parar de fumar essa porcaria também, disse.

Ela ainda concluiu e foi sincera:

- Senti abstinência, sim. E olha, vou te falar, não é fácil, não.

Pelo menos, ela está conseguindo, não é mesmo? Lembrando que o hábito de fumar, por si só, já compromete os pulmões - órgãos principais que a Covid-19 ataca.