08/04/2020 | 18:06



O governo federal abriu novo crédito extraordinário, no valor de R$ 2,6 bilhões, em favor do Ministério da Saúde, segundo Medida Provisória 947, publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta quarta-feira, 8.

Segundo o texto, os recursos deverão atender às necessidades para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.