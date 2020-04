Banca Tatuí tem porta arrombada no centro de São Paulo

08/04/2020 | 17:10



A Banca Tatuí, livraria de publicações independentes na região da Vila Buarque, em São Paulo, amanheceu com a porta arrombada. "Em meio a crise sem precedentes que enfrentamos, surge uma nova dificuldade. A Banca Tatuí foi arrombada na madrugada desta quarta-feira (8). A imagem mostra como encontramos ela às 7h, com a porta quebrada e o balanço no chão do lado de fora", diz uma nota postada no perfil da Banca nas redes sociais. O espaço está fechado por conta da quarentena em São Paulo.

Nenhum livro ou objeto de valor foi furtado, pois todo o estoque tinha sido movido para a Sala Tatuí, o espaço da editora Lote 42 em um prédio próximo ao local.

Outros comércios da rua Barão de Tatuí também sofreram arrombamentos nos últimos dias, segundo o editor João Varella, sócio da editora e das lojas. "Foi uma onda. Pegaram o mercado do Nonato, que fica do lado, tentaram o Studio Bergamin, um restaurante em frente à banca também sofreu esses dias uma tentativa, um cara que faz paisagismo também... quebraram uma vidraça de um centro espírita. Enfim, os grupos de zap dos comerciantes e moradores estão fervendo", diz Varella.

"É mais sobre o peso simbólico disso, né?", comenta o editor. "A Rua Barão de Tatuí, tão hypada, agora esvaziada e perigosa. Sinto até mais pela galera dos restaurantes. Para eles a crise vai demorar a passar e ainda tem que encarar esse risco de assalto agora."

A Banca, que reúne e vende publicações de cerca de 230 editoras independentes de todo o Brasil, fica numa região movimentada e valorizada do centro de São Paulo, que em tempos normais vê grande trânsito de pessoas. Entre outros estabelecimentos ao redor, estão o Conceição Discos, os restaurantes Esquina Grill do Fuad, Sotero e Cosi, e o kraut bar.

Durante a quarentena, a Banca Tatuí lançou a ação #tatuiemcasa, com descontos, brindes e sorteios na loja virtual: www.bancatatui.com.br. Eles também estão promovendo lives nas segundas e quintas às 16h20 pelo Instagram (instagram.com/bancatatui).