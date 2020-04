Família de Rafa Kalimann está processando ex-amiga que afirmou que a participante do BBB20 fez três abortos

08/04/2020 | 17:10



Nas últimas semanas, uma blogueira que se diz ex-amiga de Rafa Kalimann fez diversas declarações sobre a suposta intimidade da participante do Big Brother Brasil 20. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, essa influencer alegou que Rafa teria feito três abortos após se envolver com um cantor sertanejo. Por conta dessas afirmações, a família da missionária teria resolvido processar a blogueira, que até então mantinha esse conteúdo salvo em seu perfil do Instagram.

O processo estaria correndo em segredo de justiça na 10ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, em Minas Gerais. A juíza Claudiana Silva de Freitas teria ordenado que a influenciadora removesse os vídeos dessas alegações de suas redes sociais, sob pena diária mil reais. A decisão teria saído na noite da última terça-feira, dia 7.

O Facebook, o Twitter e o Google também teriam sido citados no processo. Para eles, a juíza teria determinado o seguinte, ainda de acordo com Fábia:

[...] determino que os réus, GOOGLE, TWITTER E FACEBOOK, utilizem seus mecanismos de prevenção de condutas violadoras de direito aos seus usuários para remover o inteiro teor de publicações disponíveis sobre o conteúdo ilícito em questão (vide item 2, retro), evitando a proliferação de novas postagens, devendo adotar providências pertinentes (e.g., filtros de bloqueio ? obrigação de fazer) capazes e suficientes que prontamente permitam identificar e impedir a exibição do vídeo objeto da ação. Cumpra-se em regime de plantão. Após, citem-se as partes rés para apresentarem contestação no prazo legal, sob pena de revelia.

Procurada, a assessoria de imprensa de Rafa Kalimann ainda não foi encontrada para comentar o caso.