Humorista Rodrigo Sarpa, mais conhecido como Vesgo, exibe o rostinho da filha Laura pela primeira vez!

08/04/2020 | 17:10



Rodrigo Scarpa, mais conhecido por ter sido um dos repórteres do humorístico Pânico, exibiu o rostinho de sua filha, Laura, pela primeira vez! Ele, que era chamado de Vesgo no extinto programa, se derreteu todo pela recém-nascida, fruto de sua relação com Gabriela Baptista.

Laura nasceu no dia 03 de abril de 2020 e seu rosto fofo foi compartilhado pelo pai no dia 04 de abril. Junto com as fotos, Scarpa escreveu um texto emocionante, que você pode ler a seguir:

Que amor único. Que sentimento único. Estou muito feliz. Como Deus é perfeito. Gabi teve uma ótima recuperação. Saímos do hospital e já apresentamos a Laurinha para as avós dela que vieram do Brasil para nos ajudar. Laurinha é linda e está bem e super saudável . Queria agradecer todas as mensagens de carinho que recebi aqui. Nesses tempos de coronavírus as visitas são virtuais mesmo. Estamos adotando todas as medidas da quarentena imposta pelo governo americano. Nossa quarentena está mais feliz com você, minha filha. Daqui a pouco tudo isso vai passar e teremos muita história para contar para você. Deus te abençoe sempre!

Muito amor, né?